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Понедельник, 14.10.2019
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Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии

Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
08:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Поступили новые данные о состоянии американского боксёра Патрика Дэя.

Издание DiBella Entertainment сообщило о состоянии боксёра Патрика Дэя, который впал в кому после нокаута в бою с Чарльзом Конвеллом за региональный титул по версии USBA.

«Патрик Дэй получил травму головного мозга во время боя в субботу вечером. Его срочно отправили в больницу, где ему сделали неотложную операцию. По состоянию на вечер воскресенья Патрик находится в коме в крайне критическом состоянии. От имени команды Патрика мы ценим поддержку, молитвы и предложения помощи со всех уголков боксёрского сообщества.

Обновления будут предоставляться по мере изменения обстоятельств. Тем временем мы просим, чтобы в это трудное время уважалась конфиденциальность Патрика и его семьи», — говорится в сообщении на сайте DiBella Entertainment.

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Напомним, Конвелл доминировал на протяжении всей встречи и отправлял соперника в нокдаун в четвёртом и восьмом раундах. В 10-й трёхминутке Чарльз донёс до цели ещё одну атаку, пробив Дэю точно в челюсть. Тот оказался в глубоком нокауте, и рефери даже не стал открывать счёт, сразу же вызвав на ринг медиков. Патрик пребывал в бессознательном состоянии, и его вынесли с ринга на носилках.

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