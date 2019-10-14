Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика

Новости спорта:Эдди Хирн поделился эмоциями после главного боя вечера бокса в Чикаго.

Глава промоутерской фирмы Matchroom Boxing британец Эдди Хирн прокомментировал итоги дебютного боя Александра Усика в новом для себя весе - хэвивейте.

Хирн доволен первым боем украинца в супертяжах, а также отметил, что следующий поединок Усика, вероятно, будет носить чемпионский статус. Эдди считает, что Усик мог закончить бой уже в первом раунде, но поступил правильно и довел схватку до более поздней стадии.

"Вы должны понимать, что следующий бой Усика будет за пояс чемпиона мира. Что толку, если бы он вышел и завершил все в первом раунде? Он выдал хорошее выступление, провел свои раунды. Думаю, все прошло очень хорошо. Бой с победителем боя Джошуа – Руис опасен для любого. Но Усик хочет драться за пояс, он от своего не отступит. Так что я рад, что он получил свои семь раундов", - рассказал Хирн iFL TV.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября небитый украинский экс-чемпион мира в крузервейте Александр Усик провел бой против ветерана супертяжелого дивизиона Чазза Уизерспуна. В итоге угол американца отказался от продолжения поединка после 7-го раунда.