Менеджер: Гвоздик не пройдет Бетербиева

Новости спорта:Вадим Корнилов дал прогноз на предстоящий объединительный бой в полутяжелом весе.

Вадим Корнилов, менеджер обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом WBC Александром Гвоздиком и чемпионом IBF Артуром Бетербиевым.

Представитель россиянина считает, что Гвоздик не сможет победить Бетербиева и в конечном итоге проиграет нокаутом.

"Многие болельщики хотят увидеть бой Гвоздик - Бивол. Этот поединок действительно был бы увлекательным. Но я не думаю, что Гвоздик пройдет Бетербиева. Россиянин нокаутирует Александра. Как раз в этом случае болельщики будут разочарованы выступлением своего любимца", - приводит слова Корнилова BoxingNews24.

Напомним, поединок Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На кону будут стоять чемпионства по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.