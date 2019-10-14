Руис: Я буду сильнее, быстрее, лучше Джошуа

Новости спорта:Энди Руис сказал, что Джошуа вновь потерпит поражение в бою с ним.

Чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

«Вне ринга я очень уважаю Энтони — он хороший человек. Но в ринге между нами нет дружбы и уважения. Бой с ним не будет легким.

Мы будем готовы ко всему, что предложит Джошуа. Я выйду в ринг более подготовленным, чем в первом бою. Я буду легче, быстрее и сильнее.

Команда Джошуа уверена, что будет праздновать победу. Люди всегда говорят такие вещи, но я верю, что мы победим и закроем их рты», – заявил Руис.