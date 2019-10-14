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Уизерспун: Усик станет успешным в хэвивейте

Уизерспун: Усик станет успешным в хэвивейте
15:21 Сегодня Телеграф Трибуна Фото:Твиттер

Новости спорта:Чазз Уизерспун считает, что Усик добьется успеха в новой для себя весовой категории.

Американский супертяжеловес Чэз Уизерспун прокомментировал его прошедший бой, в котором победу одержал украинец Александр Усик (17-0, 13 КО).

«Мне ни разу не сделали больно. Я больше устал, а мой тренер продолжал спрашивать: «С тобой все в порядке?». Он позаботился обо мне. Я был готов продолжать. Усик должен стать успешным в супертяжелом весе.

Если бы я был в лучшей форме, я бы смог донести несколько жестких, хороших ударов. И мне показалось, что он тоже замедлился. Даже, невзирая, что он был в лучшей форме, чем я.

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Я не горжусь тем, что я показал. Я же проиграл. Но люди увидели, что я приложил усилия и попытался пройти мой путь», – сказал Уизерспун.

Бой Усик – Уизерспун состоялся утром 13 октября в Чикаго. Американец отказался от продолжения боя после 7-го раунда, победу одержал украинец.

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Бокс, Новости спорта, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун.
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