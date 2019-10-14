Усик: Ломаченко тренирует меня каждый день

Новости спорта:Усик заявил об особой связи с Анатолием Ломаченко

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) признался, что каждый день тренируется с Анатолием Ломаченко, отцом и тренером чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе (14-1, 10 КО) Василием Ломаченко.

«Анатолий Ломаченко тренирует меня каждый день. Вы не видели его в ночь, когда состоялся бой, но он постоянно со мной в тренировочном лагере», — приводит слова Усика Boxingscene.com.

Усик начал сотрудничество с Анатолием Ломаченко в 2018 году после того, как прекратил работу с Сергеем Ватаманюком. Первый бой под руководством Ломаченко-старшего украинец провел в июле прошлого года против россиянина Мурата Гассиева.

Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО) в результате технического нокаута в седьмом раунде.