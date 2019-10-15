Команда Паркера все еще хочет боя в Чисорой, несмотря на укус паука

Новости спорта:Хиггинс также отметил, что его подопечный уже полностью восстановился после простоя.

Менеджер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс заявил, что его подопечный вновь готов драться против Дерека Чисоры, а также отметил, что боксер уже восстановился после укуса паука.

"Он был бы рад вернуться в ринг до конца 2019 года. Он уже полностью восстановлен после трех недель простоя и теперь опять тренируется, а это усложняет жизнь Эдди Хирну. Он же промоутер, мы полностью подвластны ему.

Я читал, что британские СМИ смеялись над историей с пауком. Тем не менее, я хоть и не являюсь экспертом, однако знаю, что укусы ослабляют иммунную систему. Ты все время измотан.

Доктора посоветовали ему отдохнуть около трех недель. Несмотря ни на что, мы хотим биться с Чисорой. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, что 26 октября в ринг вместо Паркера выйдет Дэвид Прайс.