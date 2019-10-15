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Поветкин договорился с Хантером о бое

Поветкин договорился с Хантером о бое
13:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Поветкин узнал имя следующего соперника.

По словам главы промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, российский боксёр Александр Поветкин и американец Майкл Хантер достигли договорённости о проведении боя, который должен состояться в Саудовской Аравии 7 декабря.

"Контракт с Хантером ещё не подписан, но договорённости есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии.

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Хантер — очень серьёзный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою — возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное: бой будут смотреть очень много людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа", — приводит слова Рябинского ТАСС.

Ранее Рябинский рассказал, что Поветкин уже начал готовиться к следующему бою.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер.
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