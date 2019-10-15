Известный боксер-профессионал хочет выступить на Олимпийских играх-2020

Новости спорта:Матеуш Мастернак принял решение пройти национальный и международный отбор на Олимпийские игры

32-летний польский боксер-профессионал Матеуш Мастернак принял решение пройти национальный и международный отбор и выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Об этом боксер, начавший свою профессиональную карьеру в 2006 году, рассказал в интервью tvpsport.pl. Напомним, что в 2016 году, перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, AIBA сняла ограничения для участия профессиональных боксеров в Олимпийских играх.

"Выступить на Олимпийских играх было моей мечтой с тех пор, как я начал заниматься боксом, — сказал Мастернак, не выходивший на профессиональный ринг с октября прошлого года, когда он проиграл в четвертьфинале WBSS Юньеру Дортикосу. — Я быстро переключился на профессиональный бокс, и это стало невозможным. Моя профессиональная карьера застопорилась, и я решил, что это мой последний шанс попробовать свои силы в олимпийской сборной. Я понимаю, что это будет нелегко. Это другой вид спорта. Я бы назвал его боксерским спринтом, но у меня большой опыт боев и тренировок, и я уверен, что пройду отбор».

«Было предложение провести бой в Польше 23 ноября, — продолжил Мастернак. — Я сел и спросил себя: «Что бы я предпочел вспомнить через несколько лет: этот бой или попытку отобраться на Олимпийские игры?» Конечно до Токио еще далеко, мне надо сначала стать первым номером в Польше. Во время чемпионата Польши, который пройдет в конце ноября, я буду в хорошей форме».

«В следующем году исполнится 28 лет с момента последней бронзовой олимпийской медали в истории польского бокса, 40 лет — с момента серебряной и 44 года — с момента последней золотой олимпийской медали. Я могу добиться всего, не только «бронзы»! Для меня олимпийская медаль имеет большее значение, чем пояс чемпиона мира в профессионалах, где в одном весе может быть двенадцать чемпионов. Медаль в Токио воплотить в жизнь мои спортивные мечты", — заявил польский боксер.