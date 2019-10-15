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Хирн дал совет Гвоздику

Хирн дал совет Гвоздику
14:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн отметил, что сейчас в полутяжелом весе нет по-настоящему известных боксеров.

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу необходимо провести бой с победителем поединка Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

"Думаю, что Бивол может выступать и в каком-то другом дивизионе. Он опасный, но у него нет послужного списка, который позволил бы ему стать звездой. Этим он напоминает Артура Бетербиева и Александра Гвоздика. Они оба - очень хорошие боксеры, но им надо улучшать свои резюме.

Пусть Бетербиев и Гвоздик боксируют друг с другом, после чего появится новая звезда. Это и Бивола касается. Он должен выйти в ринг с победителем этого боя", - приводит слова британского менеджера Boxingnews24.

Гвоздик - Бетербиев: где и когда смотреть бой

Напомним, что чемпион WBC Гвоздик и обладатель пояса IBF Бетербиев 18 октября проведут объединительный бой.

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