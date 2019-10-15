"Руис или Джошуа?": Усик рассказал, против кого хотел бы выйти на следующий бой

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой.

Александр Усик после дебютной победы в супертяжелом весе теперь нацеливается на титульный бой, а следующим соперником может стать Энтони Джошуа или Энди Руис.

Эти боксеры 7-го декабря проведут поединок, а на кону будут сразу три пояса.

«Если говорить о возможном бое с этими соперниками, то я бы предпочел выйти в ринг против Джошуа. Это вопрос не ко мне, а к промоутерам больше, но хочется именно этого поединка», - сказал Усик.

При этом победитель бой Джошуа - Руис получит двух обязательных претендентов на свои титулы - Усика, а также Кубрата Пулева, 1-го номера в рейтинге IBF.