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Головкин, Альварес или Чарло: Деревянченко рассказал о планах на будущее

Головкин, Альварес или Чарло: Деревянченко рассказал о планах на будущее
17:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец Сергей Деревянченко рассказал о своих планах на будущее.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в конкурентном поединке проиграл Геннадию Головкину и упустил возможность взять титул IBF.

Теперь Деревянченко рассматривает для себя три возможных сценария дальнейшего развития событий.

«Я хочу реванша с Головкиным, и уверен, что весь боксерский мир этого хочет. Это был самый сложный бой Головкина за последнее время, и я уверен, что при нашей новой встрече уже я получу титул».

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«Если Геннадий не будет доступен, то я готов к бою с Саулем Альваресом после того, как он проведет бой с Ковалевым. Если и здесь не получится организовать, то я готов дать бой Джермаллу Чарло», - заявил Деревянченко.

29-летний Чарло провел в профессионалах 29 боев (21 победа нокаутом, 8 решением судей).

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Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.
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