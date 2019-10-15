Гвоздик: Обьединять пояса начну с Бетербиева

Новости спорта:Украинский боксер Александр Гвоздик уверен в своей победе над Бетербиевым.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) в ночь с пятницы на субботу (19 октября) выйдет в ринг против обладателя пояса по версии IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Поединок состоится в Филадельфии (США), начало боя в 4:30 по киевскому времени.

Гвоздик уверен, что сможет добыть победу в этом важном бое: "Бой будет зрелищным, болельщики получат удовольствие. Они просили этот поединок — они его получат".

Боксер заявил, что первой его целью было стать чемпионом мира, сейчас - объединенным чемпионом. Гвоздик подчеркнул, что у него лучший тренер - Тедди Атлас.

За бой против Артура Бетербиева Гвоздик получит рекордный гонорар - 1,5 млн долларов.