Хирн: Я бы советовал Джошуа бой с Пулевым, а не с Усиком

Новости спорта:На днях украинец успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе.

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от будущих боев Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе. По его словам, представители хэвивейта будут стараться избегать встреч с украинцем.

«Усик является обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Ему предстоит провести бой против победителя поединка между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Позже он станет претендентом на бой с Уайлдером за чемпионский титул по версии IBF. Однако драться с Усиком не хочет никто», — приводит слова Хирна boxingnews24.com.

«Если бы был советником Энтони Джошуа и у него стоял бы выбор между Усиком и Пулевым, я бы рекомендовал ему Кубрата».

В дебютном бою в супертяжелом весе Усик в результате технического нокаута в седьмом раунде победил Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

Реванш между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.