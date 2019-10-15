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Джаррелл Миллер: На месте Уаллина я бы точно отправил Фьюри в нокаут

Джаррелл Миллер: На месте Уаллина я бы точно отправил Фьюри в нокаут
18:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Американец Джаррелл Миллер поделился своим мнением о бое Тайсона Фьюри против Отто Уаллина.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри в бою против шведа Отто Уаллина.

"Если присмотреться, Тайсон не выглядел хорошо. Но я, как его бывший спарринг-партнер, могу сказать, что он из тех оппонентов, которые играются на ринге. На месте Уаллина я бы точно отправил Фьюри в нокаут.

Но дело в том, что ESPN платит Тайсону много денег. Они уже давно сделали на него ставку, это нужно понять. А он позволит им стать более влиятельными", - приводит слова Миллера Boxing 24/7.

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Напомним, во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого он пропустил пресс-конференцию с журналистами после боя и отправился в больницу.

Ранее сообщалось, что британец получил временное медицинское отстранение от боев, из-за чего подался в рестлинг.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Джаррелл Миллер, Отто Уаллин.
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