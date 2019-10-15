"Это безумие": Хирн - о возможном бое Хэйни против Ломаченко

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал возможный бой Девина Хэйни против Василия Ломаченко.

Промоутер средневеса Девина Хэйни Эдди Хирн считает, что его подопечному еще рано проводить бой с Василием Ломаченко:

«Мы – обязательные претенденты. Но Ломаченко хочет подраться с победителем встречи Лопес – Комми. Так что следующий поединок украинца состоится не раньше мая.

Я спрашивал у президента WBC Маурисио Сулеймана, почему не организовать защиту сейчас? Для меня выставить Хэйни на бой против Ломаченко – безумие, хоть я и верю в его победу. Но Девин хочет его сейчас. Это большой риск. Он еще молод, но уже хочет все эти большие бои. Я бы хотел, чтобы он прошел Линареса, Кэмпбелла и только потом подошел к Ломаченко».

Ранее о желании провести бой с Ломаченко заявил Ричард Комми.