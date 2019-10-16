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Руис: Верю, что закрою рты команде Джошуа

Руис: Верю, что закрою рты команде Джошуа
08:05 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Энди Руис прокомментировал предстоящий реванш с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе Энди Руис (33–1, 22 KO) прокомментировал предстоящий реванш с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

«Это будет непростой бой, поэтому я усиленно готовлюсь. Мы будем готовы ко всему, что предложит Джошуа. Я выйду в ринг более подготовленным, чем в первом бою. Буду легче, быстрее и сильнее.

Команда Джошуа уверена, что они отпразднуют победу. Люди всегда говорят подобное, но я верю, что я выиграю и закрою им рты», — сказал Руис в интервью BoxingScene.

Усик летит на бой Джошуа - Руис

Напомним, первый бой состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Руис победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Второй бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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