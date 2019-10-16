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Гвоздик: Любой удар может быть последним

Гвоздик: Любой удар может быть последним
10:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Гвоздик прокомментировал свой ближайший бой с Арутром Бетербиевым.

Украинский чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик уже скоро будет биться за титул IBF в полутяжелом весе, которым владеет россиянин Артур Бетербиев.

Последний является нокаутером, однако совсем недавно и сам был в нокдауне. Это случилось в поединке с Каллумом Джонсоном во втором раунде. Александр прокомментировал этот момент.

"Это бокс, тут все может быть. Мне кажется, Бетербиев был слегка неосторожен в том бою, но я не питаю надежд, что такое случится в поединке со мной. Тогда Артур просто недооценил противника.

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Мы в полутяжелой весовой категории, тут любой удар может быть последним, завершающим", - приводит слова Гвоздика BoxingScene.

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IBF, Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Артур Бетербиев, Гвоздик - Бетербиев, Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.
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