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Конвелл трогательно обратился к Дэю, который после нокаута оказался в коме

Конвелл трогательно обратился к Дэю, который после нокаута оказался в коме
10:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксеры Чарльз Конвелл и Патрик Дэй бились за региональный титул по версии USBA на вечере бокса Александр Усик - Чазз Уизерспун.

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в андеркарде которого развернулась настоящая драма. Бойцы первого среднего веса Чарльз Конвелл и Патрик Дэй бились за региональный титул по версии USBA. В десятом раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, но его состояние по-прежнему оценивается как критическое.

Конвелл воспринял произошедшее близко к сердцу и признался, что по горячим следам подумывал о завершении карьеры.

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"Дорогой Патрик, я никогда не хотел, чтобы с тобой произошло такое. Всё, чего хотел, — победить. Если бы мог вернуть время назад, то сказал бы, что никто не заслуживает подобного. Прокручиваю бой в голове снова и снова, задаваясь вопросом, что, если бы этого не произошло и почему это произошло с тобой. Не перестаю думать о тебе и молиться. Я пролил много слёз, потому как даже не могу представить, что бы чувствовала моя семья. Повсюду слышу о тебе, и слышу только хорошее. Подумывал о завершении карьеры, но, полагаю, ты бы не хотел, чтобы я это сделал. Знаю, ты боец до мозга костей, потому решил продолжать выступления. Но моей мотивацией к завоеванию титула будешь ты», — написал Конвелл на своей странице в "Твиттере".

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун, Чарльз Конвелл, Патрик Дэй.
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