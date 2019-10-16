Постол дал совет Гвоздику перед боем с Бетербиевым

Новости спорта:Известный украинский боксер поделился ожиданиями об объединительном бое соотечественника.

35-летний украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол дал свой прогноз на объединительный бой между чемпионом WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

«Гвоздик провел пару защит, пора уже двигаться дальше, объединять пояса. Команда правильно сделала, что договорилась о таком бое. Поединок будет очень сложный, насколько я знаю, в любителях он проигрывал Бетербиеву. Это будет самый сложный соперник в карьере Гвоздика. Здесь нужно хорошо потрудиться Сане.

Он проигрывал в любителях, сейчас же это профессиональный бокс, 12 раундов, другие перчатки, без шлемов. Все будет по другому.

Не знаком с Бетербиевым, видел, как он боксирует. Знаю, что он парень горячий - идет вперед, бьет, пропускает, все равно не останавливается. Поэтому Саше нужно хорошо двигаться, четко держать дистанцию. У него есть команда и они знают, как нужно боксировать.

Прогноз? Я думаю, что Саша должен выиграть по очках», - сказал Постол.