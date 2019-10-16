Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ

Новости спорта:Трансляция состоится в воскресенье, 19 октября, начало в 4:30 по киевскому времени.

Телеканал «Интер» на официальном сайте сообщил о проведении прямой трансляции объединительного боя между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.

Примерное начало поединка в воскресенье, 19 октября, в 4:30 по киевскому времени.

Победитель боя станет чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Поединок состоится в Филадельфии.

За бой против Бетербиева Гвоздик получит рекордный гонорар в карьере - 1,5 миллиона долларов.

Последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбы. Украинец победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик добыл в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.