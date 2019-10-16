Бадди Макгирт: Команда Канело выбрала не того ветерана, Ковалев - крут

Новости спорта:Тренер Ковалёва считает, что команда Канело выбрала для боя не того ветерана.

Тренер чемпиона WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Джеймс «Бадди» Макгирт считает россиянина фаворитом в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, который поднимется ради этого боя на две весовые категории.

«Я нахожусь в предвкушении боя. Думаю, команда Канело выбрала не того ветерана. Им стоило тщательно задуматься. А теперь 2 ноября весь мир увидит, что Сергей Ковалёв – реально крут», — приводит слова Макгирта boxingnews24.com.

Кроме того, специалист отметил, что боксерский интеллект Ковалёва часто недооценивают. Макгирт заявил, что искренне верит в победу Сергея, а бой не будет таким трудным, как многие предполагают.

Российский боксёр проведёт бой с Канело 2 ноября в Лас-Вегасе. На счету 29-летнего мексиканца 52 победы (35 из них — нокаутом), две ничьи и одно поражение. В ростере Ковалёва 34 победы (29 из них — нокаутом), одна ничья и три поражения.