Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) по-прежнему лидирует в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.
Также место в десятке сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории занимает и другой украинец, недавно дебютировавший в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО).
Рейтинг Pound-for-Pound от ESPN
Василий Ломаченко
Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес
Наойя Инуэ
Эррол Спенс
Александр Усик
Геннадий Головкин
Хуан Франсиско Эстрада
Мэнни Пакьяо
Майки Гарсия
Ломаченко в последнем бою по очкам победил Люка Кэмпбелла (20-3, 16 KO), завоевав чемпионский титул по версии WBC и защитив пояса WBA и WBO.
Усик успешно дебютировал в хэвивейте, одержав победу над Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО) в результате технического нокаута в седьмом раунде.