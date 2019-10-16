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Среда, 16.10.2019
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Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN

Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
22:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинцы недавно выиграли свои последние бои.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) по-прежнему лидирует в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Также место в десятке сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории занимает и другой украинец, недавно дебютировавший в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО).

Рейтинг Pound-for-Pound от ESPN

Василий Ломаченко

Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес

Наойя Инуэ

Эррол Спенс

Александр Усик

Геннадий Головкин

Хуан Франсиско Эстрада

Мэнни Пакьяо

Майки Гарсия

Ломаченко в последнем бою по очкам победил Люка Кэмпбелла (20-3, 16 KO), завоевав чемпионский титул по версии WBC и защитив пояса WBA и WBO.

Уизерспун: Усик станет успешным в хэвивейте

Усик успешно дебютировал в хэвивейте, одержав победу над Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО) в результате технического нокаута в седьмом раунде.

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Бокс, WBC, ESPN, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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