Гвоздик: Хочу стать абсолютным чемпионом

Новости спорта:Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий бой с Бетербиевым.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) рассказал о своих ощущениях перед боем против обладателя пояса по версии IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

«Я хочу стать абсолютным чемпионом. Это то, что фанаты хотят увидеть. Чувствую, что я — лучший в полутяжелом весе, но это нужно доказать. Мы делаем этот шаг, чтобы доказать это», — передает слова боксера Top Rank Boxing.

Объединительный бой между Гвоздиком и Бетербиевым состоится в ночь на 19 октября в Филадельфии. Прямая трансляция поединка состоится на телеканале Интер.