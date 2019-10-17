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Атлас рассказал о подготовке Гвоздика к бою с Бетербиевым

Атлас рассказал о подготовке Гвоздика к бою с Бетербиевым
07:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Тедди Атлас рассказал о главных задачах своего подопечного на предстоящий бой против обладателя пояса по версии IBF Артура Бетербиева.

Тренер украинского чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Тедди Атлас рассказал о главных задачах своего подопечного на предстоящий бой против обладателя пояса по версии IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

«У Саши нет права на ошибку. Необходима полная концентрация в течение 36 минут. Когда ты находишься в ринге против панчера, то он может изменить все в одно мгновение одним ударом», — цитирует слова Атласа Top Rank Boxing.

«Гвоздик — чемпион, потому что, когда настал решающий момент в бое против Стивенсона, он вел себя именно как чемпион. Я не сомневаюсь, что когда такой момент наступит в схватке против Бетербиева, украинец будет вести себя точно так же».

Бой Гвоздик — Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии. За поединок против россиянина украинский чемпион заработает 1,5 миллиона долларов. Это будет его рекордный гонорар в карьере.

Гвоздик: Хочу стать абсолютным чемпионом

Последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас.
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