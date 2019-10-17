Спенса подозревают в вождении в нетрезвом виде

Новости спорта:Боксер с медицинской койки может отправиться сразу за решетку.

Чемпиону мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролу Спенсу (26-0, 21 KO) предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде.

Спенса выписан из Медицинского центра Далласа, куда он угодил после ДТП. Однако теперь полиция Далласа обвинила спортсмена в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Зрелищная авария была заснята на видео, и Спенс, который не был пристегнут ремнем безопасности, каким-то образом сумел выйти из автомобиля без существенных для жизни травм, сообщает Fightnews. com.

Напомним, что Эррол попал в аварию и его машина несколько раз перевернулась.

В конце сентября Спенс одержал победу над Портером раздельным решением судей и объединил чемпионские титулы по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.