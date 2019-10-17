Боксер из андеркарта Усика умер после боя

Новости спорта:Спортсмен экстренно покинул ринг на носилках по итогам поединка в Чикаго.

Американский боксер Патрик Дэй скончался после полученных повреждений в поединке с Чарльзом Конуэллом в андеркарде боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном.

Новость о его смерти подтвердил промоутер Лу ДиБелла.

«Патрику не нужно было боксировать. Он вышел из хорошей семьи, был умен и образован, у него были правильные ценности и другие способы зарабатывать себе на жизнь. Он выбрал бокс, осознавая все риски, с которым сталкиваются боксеры, когда поднимаются в ринг. Бокс — это занятие, которое Патрик любил. Так он вдохновлял людей», — говорится в заявлении на сайте промоутерской компании DiBella Entertainment.

Напомним, в бою с Конуэллом 27-летний американец был нокаутирован в десятом раунде, после чего покинул пределы ринга на носилках. После боя он перенес операцию на головном мозге и был введен в искусственную кому.

В течение своей профессиональной карьеры Дэй провел 22 поединка, 17 из которых выиграл (6 — нокаутом). Еще один его бой завершился вничью.

Новость о смерти Патрика следует за трагичными судьбами боксеров Максима Дадашева и Уго Сантильяна, которые в июле нынешнего года умерли по итогам своих поединков.