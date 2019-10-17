"Гвоздик - Бетербиев - это бой года": Арум - о бое между украинцем и россиянином

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал предстоящий объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и чемпионом IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).
«Этот бой будет поединком года. Бой Гвоздик – Бетербиев может пойти по разным сценариям. Украинец – невероятный боксер, Бетербиев – мощный ударник.
Сможет ли Гвоздик нейтрализовать сильные стороны соперника? Не дать этому бою стать рубкой, а держать его в рамках боксерского поединка и, возможно, сам нокаутировать россиянина?
Не факт, что это произойдет, однако это очень реально. Я вам гарантирую, этот бой, будет боем года.
Если Гвоздик победит Бетербиева, мы сможем сделать ему бой за все титулы в будущем», – сказал Арум.