"Гвоздик - Бетербиев - это бой года": Арум - о бое между украинцем и россиянином

Новости спорта:Боб Арум уверен, что бой будет очень захватывающим.

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал предстоящий объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом WBC Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и чемпионом IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

«Этот бой будет поединком года. Бой Гвоздик – Бетербиев может пойти по разным сценариям. Украинец – невероятный боксер, Бетербиев – мощный ударник.

Сможет ли Гвоздик нейтрализовать сильные стороны соперника? Не дать этому бою стать рубкой, а держать его в рамках боксерского поединка и, возможно, сам нокаутировать россиянина?

Не факт, что это произойдет, однако это очень реально. Я вам гарантирую, этот бой, будет боем года.

Если Гвоздик победит Бетербиева, мы сможем сделать ему бой за все титулы в будущем», – сказал Арум.