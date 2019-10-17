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Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов в Филадельфии (Видео)

Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов в Филадельфии (Видео)
11:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Украинец и россиянин поспорят за звание объединенного чемпиона мира.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и обладатель пояса по версии IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) провели дуэль взглядов накануне поединка в ночь на 19 октября в Филадельфии.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Видео битвы взглядов:

Свою защиту титула Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

За поединок против россиянина украинский чемпион заработает 1,5 миллиона долларов. Это будет его рекордный гонорар в карьере.

Напомним, что бой пройдет в Филадельфии, штате Пенсильвании (США), на арене Liacouras Center.

Также в Украине бой будут транслировать на канале Интер в рамках программы Большой бокс. Начало эфире запланировано на 4:30 утра 19 октября.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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