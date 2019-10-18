Гвоздик стал обладателем именного перстня WBC

Украинский боксер Александр Гвоздик стал обладателем именного перстня, который преподнес ему Всемирный боксерский совет.
Стоит отметить, что на одной стороне персня выгравированы имя и фамилия боксера, на второй – его прозвище "Гвоздь".
Видео вручения перстня:
Следить за важным для Украины боем можно в онлайн-трансляции на нашем сайте, которая начнется около 5:00 в субботу, 19 октября.
Кроме того, поединок Гвоздик - Бетербиев покажут в телеэфире. Так, в Украине бой будут транслировать на канале Интер в рамках программы Большой бокс. Начало эфире запланировано на 4:30 утра 19 октября.