Гвоздик стал обладателем именного перстня WBC

Новости спорта:Александр Гвоздик стал обладателем именного перстня, который преподнес ему Всемирный боксерский совет.

Украинский боксер Александр Гвоздик стал обладателем именного перстня, который преподнес ему Всемирный боксерский совет.

Стоит отметить, что на одной стороне персня выгравированы имя и фамилия боксера, на второй – его прозвище "Гвоздь".

Видео вручения перстня:

Следить за важным для Украины боем можно в онлайн-трансляции на нашем сайте, которая начнется около 5:00 в субботу, 19 октября.

Кроме того, поединок Гвоздик - Бетербиев покажут в телеэфире. Так, в Украине бой будут транслировать на канале Интер в рамках программы Большой бокс. Начало эфире запланировано на 4:30 утра 19 октября.