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Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев

Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
09:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Гвоздик встретится с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым в объединительном поединке.

Чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с обладателем титула IBF Артуром Бетербиев в объединительном поединке.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии.

Букмекеры неоднозначны в своих прогнозах относительно этого боя. Так, в конторе bet365 фаворитом считают украинца, принимая на его победу ставки с коэффициентом 1.80, а на триумф россиянина - 1.95. Ничью здесь оценили в 21.00.

Специалисты из William Hill также отдают предпочтение Гвоздику, установив коэффициент на его победу в 1.73, а на триумф Бетербиева - 2.10. Ничью здесь оценили в 26.00.

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Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Гвоздик - Бетербиев, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:30 по киевскому времени.

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Все по теме:

IBF, Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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