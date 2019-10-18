Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев

Новости спорта:Александр Гвоздик встретится с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым в объединительном поединке.

Чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с обладателем титула IBF Артуром Бетербиев в объединительном поединке.

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии.

Букмекеры неоднозначны в своих прогнозах относительно этого боя. Так, в конторе bet365 фаворитом считают украинца, принимая на его победу ставки с коэффициентом 1.80, а на триумф россиянина - 1.95. Ничью здесь оценили в 21.00.

Специалисты из William Hill также отдают предпочтение Гвоздику, установив коэффициент на его победу в 1.73, а на триумф Бетербиева - 2.10. Ничью здесь оценили в 26.00.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Гвоздик - Бетербиев, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:30 по киевскому времени.