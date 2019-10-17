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ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
21:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Генеральная прокуратура Украины завела новое дело в отношении киевского Динамо из-за неуплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Dt.ua.

Речь идет об криминальном производстве №42019000000002028, которое было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 17 сентября 2019 года.

Следователи ГПУ пришли к выводу, что служебные лица Динамо избегали уплаты налогов с помощью банковских счетов офшорных компаний, куда поступали средства на нужды клуба.

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Согласно статье, которую инкриминируют служебным лицам клуба, они могут отправиться в тюрьму на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать некоторые должности на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что за предыдущими расчетами Динамо не доплатило в бюджет государства порядка порядка 445 миллионов гривен.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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