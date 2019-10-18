Ковалев жестко раскритиковал Бетербиева накануне боя с Гвоздиком

Новости спорта:Россиянин Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий бой Бетербиева против Гвоздика.

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев поделился мнением о предстоящем объединительном бое россиянина Артура Бетербиева и украинца Александра Гвоздика.

— Артур — жесткий, силовой оппонент, — отметил чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев (34-3, 29 КО) в комментарии "Известиям".

У меня был с ним опыт — боксировали в любителях. Безусловно, сейчас он совсем другой боец, который растет и прогрессирует. Но я вижу его бои, и он все время выходит с какими-то неизвестными соперниками, получается скучный бокс.

Ранее Гвоздик отмечал, что поражение от россиянина на любительском ринге добавляет ему мотивации.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком состоится завтра в Филадельфии на баскетбольной арене Liacouras Center.