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Ковалев жестко раскритиковал Бетербиева накануне боя с Гвоздиком

Ковалев жестко раскритиковал Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
17:25 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий бой Бетербиева против Гвоздика.

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев поделился мнением о предстоящем объединительном бое россиянина Артура Бетербиева и украинца Александра Гвоздика.

— Артур — жесткий, силовой оппонент, — отметил чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев (34-3, 29 КО) в комментарии "Известиям".

У меня был с ним опыт — боксировали в любителях. Безусловно, сейчас он совсем другой боец, который растет и прогрессирует. Но я вижу его бои, и он все время выходит с какими-то неизвестными соперниками, получается скучный бокс.

Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым

Ранее Гвоздик отмечал, что поражение от россиянина на любительском ринге добавляет ему мотивации.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком состоится завтра в Филадельфии на баскетбольной арене Liacouras Center.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев.
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