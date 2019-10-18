Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым

Новости спорта:Украинский боксер Александр Гвоздик поделился своим мнением о россиянине Артуре Бетербиеве.

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17–0, 14 KO) охарактеризовал своего будущего соперника обладателя титула IBF Артура Бетербиева (14–0, 14 KO).

«Артур Бетербиев – серьезный соперник, ожидаю тяжелый бой, будем готовиться.

Как организовали? У меня всегда это происходит по одному сценарию: у меня есть менеджер и тренер, они предлагают мне варианты и я говорю «да». Этот раз не был исключением.

Мы преследуем высокие цели – моя мечта стать абсолютным чемпионом. А чтобы ее достичь, нужно боксировать против других чемпионов.

Бетербиев – нокаутер, но он умеет боксировать. У него отличная любительская карьера. Это не тот человек, который просто бежит на тебя и бьет что-то. У него хороший тайминг, это серьезный боксер.

В нашем бою главным будет комплекс качеств: тайминг, тактическая подготовка. Кто сделает все более правильно, тот и победит», – сказал Гвоздик.

Напомним, бой Гвоздик – Бетербиев состоится в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии.