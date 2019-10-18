Скачать
Пятница, 18.10.2019
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком

Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
18:38 Сегодня Телеграф Vringe.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Артур Бетербиев рассказал, какие эмоции испытывает перед боем с Александром Гвоздиком.

Завтра, 19 октября, состоится центральный бой этого уик-энда, в котором сойдутся украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев. 

Недавно боксеры провели дуэль взглядов, а после состоялась пресс-конференция. На ней своими ожиданиями от боя поделился Бетербиев.

"Да, побеждал Гвоздика в любителях. Не помню точно. По-моему справился за два раунда. Насколько помню, Гвоздик говорил, что я сломал ему нос. Но я точно не знаю. Это с его слов. Думаю, он изменился.

Ковалев раскритиковал Бетербиева

Я точно изменился. Все меняются. Даже внешне. Даже причёска. Подготовку начал в России. Не планировал, собирался просто отдохнуть. Но решил, что хочу оставаться активным. Поэтому тренировался на высокогорье. Точно так же, как тогда, когда выступал в любителях. Получилось классно. Я бы назвал это подготовкой к полноценному тренировочному лагерю".

Стоит отметить, что в профессионалах эти спортсмены ещё не проигрывали. На счету Гвоздика 17 боев, из всех он выходил победителем, а 14 раз заканчивал бой досрочно. Бетербиев провел 14 встреч, все из них он завершал нокаутами в свою пользу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Гвоздик, Новости бокса, Гвоздик - Бетербиев, Арур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо
02 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
03 Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
04 УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
05 Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь