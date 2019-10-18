Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком

Новости спорта:Артур Бетербиев рассказал, какие эмоции испытывает перед боем с Александром Гвоздиком.

Завтра, 19 октября, состоится центральный бой этого уик-энда, в котором сойдутся украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.

Недавно боксеры провели дуэль взглядов, а после состоялась пресс-конференция. На ней своими ожиданиями от боя поделился Бетербиев.

"Да, побеждал Гвоздика в любителях. Не помню точно. По-моему справился за два раунда. Насколько помню, Гвоздик говорил, что я сломал ему нос. Но я точно не знаю. Это с его слов. Думаю, он изменился.

Я точно изменился. Все меняются. Даже внешне. Даже причёска. Подготовку начал в России. Не планировал, собирался просто отдохнуть. Но решил, что хочу оставаться активным. Поэтому тренировался на высокогорье. Точно так же, как тогда, когда выступал в любителях. Получилось классно. Я бы назвал это подготовкой к полноценному тренировочному лагерю".

Стоит отметить, что в профессионалах эти спортсмены ещё не проигрывали. На счету Гвоздика 17 боев, из всех он выходил победителем, а 14 раз заканчивал бой досрочно. Бетербиев провел 14 встреч, все из них он завершал нокаутами в свою пользу.