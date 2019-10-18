Бетербиев: Не стоит цель победить Гвоздика нокаутом

Новости спорта:Бетербиев не расстроится, если победит украинца Гвоздика и по очкам.

Российский чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал предстоящий поединок против украинского обладателя пояса WBC Александра Гвоздика.

По его словам, для него важен ход боя, а не способ, которым он может победить.

«Продолжение моей серии нокаутов? Это для меня не важно. Я сосредоточен на самом бое. Закончится он нокаутом или нет — для меня не это главное», — цитирует Бетербиева Boxingscene.com.

С момента своего дебюта на профессиональном ринге Артур Бетербиев провел 14 боев, каждый из которых заканчивался нокаутом оппонента. В последнем поединке россиянин справился с боснийцем Радивое Калайджичем в пятом раунде.