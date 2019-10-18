Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE

Новости спорта:Тайсон Фьюри заработает круглую сумму за участие в WWE.

31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных поединках шоу выступят звёзды первой величины. Так, впервые в лиге выступит экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Его соперником станет Брон Строуман.

Британец за поединок со Строуманом заработает $ 15 млн, сообщает Daily Mail.

Это будет один из крупнейших гонораров в карьере Фьюри. Предыдущий поединок Тайсон провёл в сентябре 2019 года, когда решением судей победил Отто Уаллина.

Напомним, в ходе турнира в Эр-Рияде выступят и экс-чемпионы UFC в тяжёлом весе, Кейн Веласкес померится силами с Броком Леснаром. Последний попробует взять реванш у Веласкеса за поражение в UFC.