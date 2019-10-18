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Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE

Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE
21:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри заработает круглую сумму за участие в WWE.

31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных поединках шоу выступят звёзды первой величины. Так, впервые в лиге выступит экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Его соперником станет Брон Строуман.

Британец за поединок со Строуманом заработает $ 15 млн, сообщает Daily Mail.

Это будет один из крупнейших гонораров в карьере Фьюри. Предыдущий поединок Тайсон провёл в сентябре 2019 года, когда решением судей победил Отто Уаллина.

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Напомним, в ходе турнира в Эр-Рияде выступят и экс-чемпионы UFC в тяжёлом весе, Кейн Веласкес померится силами с Броком Леснаром. Последний попробует взять реванш у Веласкеса за поражение в UFC.

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Тайсон Фьюри, Новости спорта, Новости бокса, WWE.
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