Бетербиев: Всегда хотел приехать в Филадельфию, ведь это город Рокки Бальбоа

Новости спорта:Артур Бетербиев рассказал, почему любит Филадельфию.

Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с чемпионом WBC Александром Гвоздиком.

«Я не тот человек, который будет спрашивать о другом боксере. Когда тренируюсь, больше ни на что не обращаю внимание. Когда бой окончен, уделяю все внимание семье.

Никогда не был в Филадельфии раньше. Всегда хотел сюда приехать, ведь это город Рокки Бальбоа. Это знаменитый боксерский город для настоящих боев. Я надеюсь, что наш поединок запомнился, как и все остальные.

Ценю, когда хвалят мои выступления. Но после поединков я веду простой образ жизни вместе с семьей. Люблю отводить детей в школу, делать домашнее задание, ходим в кино вместе. Мне нравится вести жизнь вне бокса», – сказал Бетербиев.