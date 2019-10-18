Скачать
Пятница, 18.10.2019
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Бетербиев: Всегда хотел приехать в Филадельфию, ведь это город Рокки Бальбоа

Бетербиев: Всегда хотел приехать в Филадельфию, ведь это город Рокки Бальбоа
22:04 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Артур Бетербиев рассказал, почему любит Филадельфию.

Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с чемпионом WBC Александром Гвоздиком.

«Я не тот человек, который будет спрашивать о другом боксере. Когда тренируюсь, больше ни на что не обращаю внимание. Когда бой окончен, уделяю все внимание семье.

Никогда не был в Филадельфии раньше. Всегда хотел сюда приехать, ведь это город Рокки Бальбоа. Это знаменитый боксерский город для настоящих боев. Я надеюсь, что наш поединок запомнился, как и все остальные.

Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE

Ценю, когда хвалят мои выступления. Но после поединков я веду простой образ жизни вместе с семьей. Люблю отводить детей в школу, делать домашнее задание, ходим в кино вместе. Мне нравится вести жизнь вне бокса», – сказал Бетербиев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев, Гвоздик - Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо
02 Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
03 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
04 УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
05 Легендарного Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь