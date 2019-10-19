"Ничего страшного": слова Бетербиева после боя с Гвоздиком

Новости спорта:Артур Бетербиев прокомментировал свою победу над Александром Гвоздиком.

Чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев одержал досрочную победу в бою против Александра Усика. Россиянин назвал этот поединок самым важным в своей карьере и поблагодарил болельщиков.

"Это самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу, пока готовился к нему. Возможно, это бой всей моей жизни, поэтому я счастлив, что все так закончилось.

О том, что оказалось ключевым в победе, думаю, нужно спросить моего тренера, которых у меня два. Мы разработали несколько стратегий. У меня был один титул, теперь есть второй, я в ожидании третьего.

Кто следующий? Неважно, кто угодно. Я сфокусирован на титуле, а не на имени. Теперь, когда у меня есть второй пояс, у меня прибавилось мотивации. Я не люблю тренироваться в пол силы, мне нужны тяжелые занятия.

Всем спасибо за поддержку. Хочу поблагодарить российских болельщиков, всю Россию, Украину. Ничего страшного, что Гвоздик сегодня проиграл. В следующий раз выиграет, это бокс. Сегодня кто-то должен был уйти победителем, – сказал Бетербиев в комментарии YouTube-каналу FightHype.com.