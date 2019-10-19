Скачать
Суббота, 19.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

"Ничего страшного": слова Бетербиева после боя с Гвоздиком

"Ничего страшного": слова Бетербиева после боя с Гвоздиком
08:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Артур Бетербиев прокомментировал свою победу над Александром Гвоздиком.

Чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев одержал досрочную победу в бою против Александра Усика. Россиянин назвал этот поединок самым важным в своей карьере и поблагодарил болельщиков.

"Это самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу, пока готовился к нему. Возможно, это бой всей моей жизни, поэтому я счастлив, что все так закончилось.

О том, что оказалось ключевым в победе, думаю, нужно спросить моего тренера, которых у меня два. Мы разработали несколько стратегий. У меня был один титул, теперь есть второй, я в ожидании третьего.

Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC

Кто следующий? Неважно, кто угодно. Я сфокусирован на титуле, а не на имени. Теперь, когда у меня есть второй пояс, у меня прибавилось мотивации. Я не люблю тренироваться в пол силы, мне нужны тяжелые занятия.

Всем спасибо за поддержку. Хочу поблагодарить российских болельщиков, всю Россию, Украину. Ничего страшного, что Гвоздик сегодня проиграл. В следующий раз выиграет, это бокс. Сегодня кто-то должен был уйти победителем, – сказал Бетербиев в комментарии YouTube-каналу FightHype.com.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
02 Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
03 Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE
04 Шахтер не оставил шансов Колосу
05 Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь