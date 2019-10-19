Фьюри заявил о желании провести бой в ММА

Новости спорта:"Цыганский король" намерен захватить мир всех единоборств.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который в скором времени проведет дебютный бой в рестлинг-промоушене WWE, заявил о желании попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

"Цыганский король" намерен захватить мир всех существующих единоборств, включая ММА. Президенту UFC Дане Уайту, который всегда не прочь организовать бой именитых бойцов, явно будет о чем подумать в свободное время.

"Я собираюсь захватить мир единоборств. Все виды. Если вы представляете бокс, ММА или любой другой вид единоборств, то знайте — Цыганский Король придет за вами. Я и мир ММА захвачу", - приводит слова Фьюри TMZ.

Напомним, что бой Фьюри - Строумэн состоится 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее стало известно, что британский заработает невероятную сумму за этот поединок.