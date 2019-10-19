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"Не так, как обычно": Уорд раскритиковал Гвоздика за бой с Бетербиевым

"Не так, как обычно": Уорд раскритиковал Гвоздика за бой с Бетербиевым
11:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Андре Уорд высказал свои впечатления от поединка Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд высказал свои впечатления от поединка Александра Гвоздика и Артура Бетербиева, завершившийся победой россиянина в 10 раунде.

"Хороший бой. Они так рискованно боксировали, что многие бойцы так не выступают сейчас. Сегодня Гвоздик отвечал сопернику не так, как он это делает обычно в боях.

Но, конечно, он был заметен в ринге до того момента, как утратил возможность наносить ответные удары.

Бетербиев физически очень силен, у него очень сильный удар. С ним тяжело тягаться в полутяжелом весе", - цитирует Уорда Fight Hype.

Арум уже назвал следующего соперника Бетербиева.

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