Бивол назвал причину поражения Гвоздика

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проанализировал объединительный поединок Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.
Бетербиев одержал досрочную победу в 10-м раунде.
"Бетербиев показал, что может работать хладнокровно и что хорошо готов функционально. Гвоздик начал неплохо, были задумки нейтрализовать правую руку Бетербиева.
И в середине боя даже показалось, что Бетербиев устал. Однако несколько серьезных ударов по корпусу нанесли серьезный ущерб Гвоздику", - цитирует Бивола ТАСС.
Бивол еще раз подтвердил желание встретиться с Бетербиевым.
"Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня", - добавил Бивол.