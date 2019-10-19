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ФБР дополнительно поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком

ФБР дополнительно поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком
12:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: toprank.com

Новости спорта:Россиянин стал обладателем двух чемпионских поясов в полутяжелом весе.

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) получит дополнительное поощрение от Федерации бокса России за победу над украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

«Мы дополнительно поощрим Артура. Ждем его в России. Артур — большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет», — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева championat.com, ссылаясь на ТАСС.

Бетербиев победил Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде в объединительном бою за титулы по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. Россиянин все свои 15 боев выиграл досрочно.

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Защиту титула IBF Бетербиев проведет в 2020 году против китайца Мэн Фань Луна (16-0, 10 КО).

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