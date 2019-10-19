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Суббота, 19.10.2019
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"Такие бои запоминаются": Валуев оценил бой Гвоздик - Бетербиев

"Такие бои запоминаются": Валуев оценил бой Гвоздик - Бетербиев
15:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Экс-чемпион мира поздравил Бетербиева с победой над украинским полутяжеловесом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поделился эмоциями после после чемпионского поединка за титулы WBC и IBF в полутяжелой весовой категории, в котором россиянин Артур Бетербиев досрочно победил украинца Александра Гвоздика.

Экс-боксер поздравил своего соотечественника с триумфом, а также назвал этот бой противостоянием двух равных по силам бойцов.

"Поздравляю Артура с убедительной досрочной победой в этом бою. Александр Гвоздик - замечательный боксер, и в общем структура боя была очень конкурентной. Боксеры во время поединка менялись ролями и держали публику в постоянном напряжении. Такие бои запоминаются.

Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC

Возможно, теперь нас с вами ждет встреча Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом, да и Дима не исключает такой вариант. На сегодняшний день Бетербиев является самым титулованным полутяжем, потому что ему теперь принадлежат пояса IBF и WBC. Безусловно, в следующем поединке Артура уже не будут недооценивать так, как перед сегодняшним боем", - написал Валуев в своем Instagram.

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