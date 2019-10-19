Бивол: Бетербиев самый опасный в боксе на данный момент

Новости спорта:Бивол считает Артура Бетербиева самым опасным боксером.

Чемпион WBА в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) прокомментировал бой Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) и чемпиона WBC и IBF Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

«Я всегда говорил, что хочу бои за пояса. И, конечно, хочу боя с Бетербиевым. Хотя я понимаю, что Артур сейчас – самый опасный человек в боксе. Он несет огромную опасность для любого, 100-процентный нокаутер. Но он владеет поясами, и это сильно манит.

Артур – рисковый вариант для любого человека, но этот риск сейчас оправданный. Если раньше Артура могли избегать, потому то он – нокаутер и очень опасный, то теперь не будут избегать. Чемпионские пояса нужны всем.

У меня команда и так знает, что я хочу объединительных боев. Надо подождать, посмотреть, что будет с Сергеем Ковалевым и Канело, как там карта ляжет, прикинуть все. Важно еще, какой вариант для промоутеров лучше. Артур тоже хочет боксировать за пояса, Сергей хочет, я хочу – все боксеры все хотят лучших боев.