Ломаченко и Комми встретились перед боем Гвоздика

Новости спорта:Василий Ломаченко встретился с ганским боксером Ричардом Комми.

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) встретился с ганским боксером Ричардом Комми (29-2, 26 КО) перед боем Александра Гвоздика. Об этом потенциальный соперник украинца сообщил на своей официальной странице в Instagram:

"Приятное столкновения с Василием Ломаченко. Какой же бой мы можем устроить в следующем году!

Я ни в коем случае не смотрю за спину своего следующего соперника, поскольку понимаю, что для победы мне нужно поработать. Но кто знает, может в следующем году мы устроим унификацию двух чемпионов"

Напомним, что бой Ломаченко - Комми может произойти уже в следующем году, но для этого ганцу нужно пройти Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО).