Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)

Костя Цзю: Бетербиев - лучший российский боксер на данный момент

Костя Цзю: Бетербиев - лучший российский боксер на данный момент
09:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бывший боксер также высказался касательно Сергея Бивола и Сауля Альвареса.

Российский экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался касательно победы Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком в бою за титулы WBC и IBF в полутяжелой весовой категории.

"Считаю, что до нокаута в поединке вел Бетербиев. Посмотрим, как он выступит против Мэнга Фанлунга в начале следующего года. Бетербиев — лучший российский боксер на данный момент. Не знаю, с кем из соотечественников ему стоит подраться.

Что касается Ковалева, то у него скоро бой с Альваресом. Дай бог, чтобы Сергей выиграл у него. Тяжелый бой будет. Бивол тоже хороший боксер. Мне повезло в моей жизни, что я ни разу против своих не выступал", - приводит слова бывшего боксера Чемпионат.

Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео

Ранее другой чемпиона в этом же весе Дмитрий Бивол высказался касательно данного поединка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Константин Цзю, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
02 Итоговый турнир WTA: определились все участницы
03 Когда 0:3 не гарантия победы: феерический камбэк Лацио против Аталанты (Видео)
04 Тренер Вест Хэма объяснил, почему не выпустил Ярмоленко в основе против Эвертона
05 Гризманн прокомментировал разгром Эйбара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь