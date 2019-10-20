Руис дал ценный совет Джошуа

Новости спорта:Этнический мексиканец против совместного фото, на котором бы британец взял в руки его титулы.

Американский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super Энди Руис-младший прокомментировал возможность совершения общего фото с Энтони Джошуа. По словам чемпиона, он не позволит сопернику взять в руки его пояса.

«Общее фото с моими поясами? Черт возьми, нет. Чтобы притронуться к моим поясам, Джошуа сперва нужно победить меня. Они мои», — цитирует Руиса Boxingscene.com.

«Сейчас на него оказывается больше давления, чем на меня. Когда я выиграю и второй бой, то все поймут, что моя победа в первом поединке не была случайностью».

«Главное, что я должен сделать в бою, это пустить свои руки в ход и применять комбинации ударов против Джошуа. Бокс — моя жизнь, единственная вещь, которую я умею делать».

Ранее накануне первого боя между Руисом и Джошуа, когда поясами еще владел британский супертяж, тот позволил американцу взять в руки пояса для общего фото.

Бой Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.