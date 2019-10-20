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Усик: Я обязательно буду драться с Джошуа

Усик: Я обязательно буду драться с Джошуа
12:13 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Усик завил о готовности боксировать с Энтони Джошуа.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 12 КО) дал интервью каналу VideoBoxing, в котором, в частности поделился ожиданиями от боя Руис - Джошуа 2 и рассказал, хотел ли бы он боксировать с победителем этого файта.

"Поехать на реванш Джошуа - Руис? Это, опять же, желание жены. Ну а я реально хочу второй раз посмотреть этот поединок вживую. Ну и в Саудовскую Аварию интересно съездить. На самом деле, закрытая страна, которая немного начинает открываться для мира. Посмотреть, что там происходит, как.

Результат первого боя? Случайности не случайны. Кто-то говорит, что это апсет, что-то еще. Это бокс, ребята. В этом нет ничего такого. Это бокс. Энди выпал шанс, и он им воспользовался.

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Я не думаю о том, кого выберет победитель их боя: меня или Пулева. Я выйду на Джошуа. Никуда он от меня не денется. Или я от него. Это однозначно произойдет. Не сейчас, так в следующий раз. В ближайшее время, пока мы все уже начинаем крутиться вот в этом котле, все произойдет. Нужно просто подождать", - сказал Усик.

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Новости бокса, Александр Усик, Энди Руис, Энони Джошуа.
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