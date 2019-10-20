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"Он отличный боксер": Руис - об Усике

"Он отличный боксер": Руис - об Усике
13:28 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Энди Руис похвалил Усика, но считает, что тот мог дебютировать и получше.

Чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО) прокомментировал дебютный бой в супертяжах украинца Александра Усика (17-0, 12 КО) и рассказал, будет ли организован бой между ними. Его слова цитирует FinoBoxing:

"Усик - претендент на пояс WBO. Он отличный боксер, но не думаю, что он выглядел очень хорошо в своем первом бою в супертяжах. Но он отличный, большой боксер.

Когда мы победим Джошуа в реванше, то, конечно, дадим ему возможность завоевать один из моих поясов.

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Я не хочу проявлять неуважение к Уизерспуну, но я думаю, что Усик мог выглядеть гораздо лучше на его фоне. Не знаю, это просто мое мнение", - сказал Руис.

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Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Энди Руис.
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